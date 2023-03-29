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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо: «Надеюсь, «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов»

29 Марта 2023 • 01:37 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о перспективах мадридского «Реала» и Карло Анчелотти.

Испанский специалист считается одним из кандидатов на роль нового наставника «сливочных», если клуб расстанется с Анчелотти.

«Карло – особенный человек, работающий в особенном клубе, – высказывается знаменитый экс-полузащитник. – Перед ним стоит ответственная цель – снова добиться победы в Лиге чемпионов. Надеюсь, «Реал» сделает это», – цитирует Diario AS рулевого «Байера».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против лондонского «Челси». Встречи состоятся 12 и 18 апреля в Мадриде и Лондоне соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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