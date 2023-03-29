Хаби Алонсо: «Надеюсь, «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о перспективах мадридского «Реала» и Карло Анчелотти.

Испанский специалист считается одним из кандидатов на роль нового наставника «сливочных», если клуб расстанется с Анчелотти.

«Карло – особенный человек, работающий в особенном клубе, – высказывается знаменитый экс-полузащитник. – Перед ним стоит ответственная цель – снова добиться победы в Лиге чемпионов. Надеюсь, «Реал» сделает это», – цитирует Diario AS рулевого «Байера».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против лондонского «Челси». Встречи состоятся 12 и 18 апреля в Мадриде и Лондоне соответственно.