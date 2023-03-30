Жереми Фримпонг: «Винисиус никогда не паникует с мячом»

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг восхищается вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Мне нравится наблюдать за Винисиусом. Он очень спокоен с мячом, обладает отличным дриблингом и никогда не паникует. Он играет свободно, мне это нравится. Когда Винисиус теряет мяч, он не расстраивается и начинает всё по новой. В футболе сложно сохранять уверенность, когда часто теряешь мяч, но это не распространяется на Винисиуса», – цитирует Фримпонга издание Relevo.

Напомним, Фримпонг находится на радаре у многих клубов из Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед». На счету нидерландца 7 голов и 6 ассистов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.