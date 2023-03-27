«Бавария» подшутила над Нойером в день его рождения

В понедельник, 27 марта, свой 37-й день рождения отмечает известный вратарь Мануэль Нойер. «Бавария» в социальных сетях поздравила футболиста, но при этом явно подшутила над ним. Пресс-служба мюнхенского клуба для поздравления выбрала фотографию, на которой Нойер находится на подъёмнике горнолыжного курорта. Как известно, в декабре голкипер получил серьёзный перелом, когда катался на лыжах. Из-за травмы вратарь выбыл до конца нынешнего сезона.

Действующий контракт связывает Мануэля Нойера с «Баварией» до конца сезона 2023/2024. Всего за мюнхенский клуб Нойер провёл 488 матчей, которых пропустил 384 гола.