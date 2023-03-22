Шлоттербек: «Мы можем обыграть «Баварию» в Мюнхене, если каждый наш игрок выступит на пределе»

Защитник дортмундской «Боруссии» верит в победу своей команды над мюнхенской «Баварией». Напомним, команды встретятся на «Альянц Арене» в чемпионате Германии сразу после международной паузы.

«В этом году мы набрали больше очков, а также являемся непобедимыми в Бундеслиге. Мы можем обыграть «Баварию» в Мюнхене, если каждый наш игрок выступит на пределе своих возможностей. Мы знаем, что «Бавария» будет мотивирована после упущенного лидерства», – цитирует Шлоттербека Sport Bild.

Перед международной паузой «Бавария» потерял лидерство в Бундеслиге, пропустив вперёд «Боруссию» Дортмунд, которая теперь опережает конкурентов на одно очко.