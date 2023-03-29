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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане потерял четверть от своей предыдущей стоимости

29 Марта 2023 • 18:28 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
1 1.50 X 5.40 2 5.60
01.04 19:30

Звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане стал стоить дешевле на 15 млн евро. Такими цифрами делится авторитетный портал Transfermarkt. Теперь стоимость сенегальца составляет 45 млн евро, он стал самым подешевевшим игроком Бундеслиги.

Что любопытно, в тройку самых подешевевших игроков чемпионата Германии попали ещё двое игроков мюнхенцев. На втором месте – защитник Жоау канселу, он стал дешевле на 10 млн евро и теперь стоит 60 млн евро. На третьем месте игрок атаки «Баварии» Серж Гнабри, ныне стоящий 55 млн. Он также стал дешевле на 10 млн.

На четвёртом месте разместился нападающий «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик – он потерял в стоимости 8 млн евро и теперь стоит 30 млн. На пятом месте его одноклубник Калум Хадсон-Одои. Он также подешевел на 8 млн и ныне стоит 17 млн.

Ранее мы писали о самых подорожавших игроках Бундеслиги по версии портала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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