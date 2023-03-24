«Бавария» посредством своего официального сайта объявила об отставке Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. В этом же пресс-релизе сообщается, что новым рулевым команды станет Томас Тухель. Контракт 49-летнего немца будет рассчитан до конца июня 2025 года.

Первую тренировку в «Баварии» Томас Тухель проведёт в понедельник.

Юлиан Нагельсманн тренировал «Баварию» с лета 2021 года. С тех пор команда провела 84 матча, в которых отпраздновала 60 побед при 14 ничьих и 10 поражениях.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 1 апреля – против дортмундской «Боруссии» на своём поле. Именно «шмели» сейчас лидируют в Бундеслиге, опережая мюнхенцев на одно очко.