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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» объявила о назначении Тухеля вместо Нагельсманна официально

24 Марта 2023 • 19:57 Комментировать (1)
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

«Бавария» посредством своего официального сайта объявила об отставке Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. В этом же пресс-релизе сообщается, что новым рулевым команды станет Томас Тухель. Контракт 49-летнего немца будет рассчитан до конца июня 2025 года.

Первую тренировку в «Баварии» Томас Тухель проведёт в понедельник.

Юлиан Нагельсманн тренировал «Баварию» с лета 2021 года. С тех пор команда провела 84 матча, в которых отпраздновала 60 побед при 14 ничьих и 10 поражениях.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 1 апреля – против дортмундской «Боруссии» на своём поле. Именно «шмели» сейчас лидируют в Бундеслиге, опережая мюнхенцев на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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Комментарии (1)
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26Vladarg76
24 Марта 2023 в 20:33
Изначально было ясно, что еще рано для Нагельсмана тренировать Баварию. 35 лет всего ему. Боссы Мюнхена сыграли на опережение и забрали максимально перспективного тренера себе.
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