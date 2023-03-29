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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, что Нагельсманн сказал игрокам «Баварии» до своего увольнения

29 Марта 2023 • 09:24 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в последний раз разговаривал со своими подопечными после поражения от леверкузенского «Байера» (1:2) в немецкой Бундеслиге. Журналисту Кристиану Фальку удалось раздобыть инсайд по поводу того, что тренер сказал игрокам после матча.

«Мы сами же возложили на себя лишнее давление. Надеюсь, вы все вернётесь здоровыми после международной паузы. После этого давайте выиграем «Боруссию» Дортмунд!», – сказал Нагельсманн игрокам по версии Фалька.

Напомним, Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии» сменил Томас Тухель, который уже успел провести первую тренировку с командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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