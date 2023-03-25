Тухель: «Мы всё ещё можем выиграть все три трофея»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, мюнхенский клуб ещё сохраняет шансы на победу во всех турнирах.

«У нас нет много времени. Наверное, я увижу игроков сборных лишь в пятницу. Тем не менее, у нас ещё есть шанс выиграть все три трофея. Я буду заниматься изучением мелких деталей. У меня есть идеи и чёткое видение того, чего я хочу видеть от команды. С нетерпением жду начала. Наша цель – выигрывать трофеи», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Томас подписал с мюнхенской командой контракт до лета 2025 года. Напомним, ранее немец возглавлял в Бундеслиге «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».