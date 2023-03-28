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Чемпионат Германии. Бундеслига

Упамекано рассказал, в чём должен прибавить, чтобы выйти на новый уровень

28 Марта 2023 • 02:18 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано поделился мыслями о своих способностях.

Француз стал игроком мюнхенского гранда летом 2021 года, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 42,5 млн евро. В текущем сезоне 24-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе команды.

«Сейчас я показываю лучший футбол в своей карьере. Я чувствую себя уверенно и свободно, но, думаю, ещё могу стать лучше во многих игровых аспектах. Например, я должен работать на своей левой и продолжать оттачивать длинные передачи. Также на моей позиции необходимо быть более «громким», помогать товарищам по команде подсказками», – поведал в интервью Le Figaro Упамекано.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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