Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» без проблем разобрала дортмундскую «Боруссию» в первом матче Томаса Тухеля

01 Апреля 2023 • 21:24 Комментировать
Бавария
4:2
Боруссия Д
окончен

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграли в рамках чемпионата Германии. Встреча 26-го тура Бундеслиги состоялась 1 апреля на стадионе «Альянс Арена».

Протокол игры  
Бавария4:2Боруссия Д
(1:0) Кобель Грегор13'  
(2:0) Мюллер Томас18'  
(3:0) Мюллер Томас24'  
(4:0) Коман Кингсли50'  
  73'Джан Эмре (4:1)
  Мален Дониэлл (4:2)
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано Дайо  64'Де Лигт МаттейсДэвис Альфонсо 80' (Мусиала Джамал ( 80') Киммих ЙозуаГорецка Леон 86' (Гравенберх Райан ( 86') Сане ЛеройМюллер Томас 69' (Мане Садио ( 69') Коман Кингсли 80' (Канселу Жоау ( 80') Чупо-Мотинг Эрик 69' (Гнабри Серж ( 69')
Запасные: Ульрайх СвенМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиСтанишич Йосип
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласШлоттербек Нико 44' (Хуммельс Матс ( 44') Рюэрсон Юлиан 46' (Мален Дониэлл ( 46') Брандт Юлиан 46' (Эзкан Салих ( 46') Беллингем ДжудДжан Эмре  12'Геррейру РафаэлРойс Марко 61' (Дауд Махмуд ( 61') Аллер Себастьян 61' (Мукоко Юссуфа ( 61')
Запасные: Морей МатеуАдейеми КаримМайер Александер IIБайно-Гиттенс ДжеймиМодест Антони
01 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Первый матч Тухеля у руля «Баварии» и сразу битва с лидером сезона, а по совместительству и бывшим клубом Томаса. Дортмундская «Боруссия» приехала защищать лидерство, но сразу было понятно, что устоять на «Альянс Арене» будет сложно. «Бавария» максимально мотивирована, подпитана энергией нового тренера и с пустым лазаретом. Нойер и Эрнандес вылетевшие давно и надолго, уже погоду не делают.

Тухель удивил, оставив на скамейке запасных Мусиалу, Мане, Гнабри и Канселу. Эдин Терзич обошёлся без сюрпризов, как, собственно, и его команда. Ожидалось, что «шмелям» будет сложно выстоять под мюнхенским прессом. Так в итоге и случилось, причём в промышленных масштабах. «Бавария» доминировала, была на голову сильнее и уже к 23-й минуте оформила разгром. Хотя могла забивать даже больше трёх.

Запустила процесс уничтожения ошибка Кобеля. Упамекано со своей половины поля забросил на ход Сане, первым к мячу успел голкипер, но махнул ногой мимо него. Лерой спокойно сопроводил мяч, катившийся в сетку, и записал гол на счёт защитника – 1:0. Далее заговорил Томас Мюллер, шикарно освобождавшийся от опеки. Два рывка в свободные зоны – два гола за шесть минут.

Сначала Мюллер прибежал замыкать дальнюю штангу после скидки Де Лигта. Маттейс выиграл воздух на угловом и стал ассистентом – 2:0. А затем Томас сыграл на добивании после неприятного удара Сане, опять же никто за Мюллером не поспел, а тот просто дослал мяч в ворота с двух метров – 3:0. Собственно, тут всё стало ясно. У «Баварии» были ещё опасные удары Кингсли Комана, но даже мюнхенцы не проявляли достаточного рвения. Гости же вовсе были раздавлены.

Слегка проснулась «Бавария» на 50-й минуте и этого хватило для четвёртого гола, забитого после шикарной комбинации. Сане простреливает справа, а Мюллер, просивший передачу, эффектно пропускает мяч между ног, и набежавший Коман завершает действо мощнейшим ударом – 4:0. «Бавария» делал всё, что хотела, полностью контролировала ситуацию и переигрывала соперника, но в концовке чуть расслабилась и не обошлось без гола престижа.

Гнабри не попал в игру, зато попал по ногам Беллингему в своей штрафной площади, а Эмре Джан реализовал пенальти, слегка подсластив пилюлю для «шмелей» - 4:1. А на 90-й минуте ещё и Мален отметился точным ударом в угол, воспользовавшись передачей Геррейру - 4:2. Счёт уже не разгромный, но победа «Баварии» в главном матче Бундеслиги всё равно безоговорочная. Мюнхен ударно начинает под руководством Томаса Тухеля и тут же возвращает себе лидерство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Герта Герта
1
1
1.71 3.90 5.00
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург Аугсбург
2
2
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Штутгарт Штутгарт
3
0
1.94 3.55 4.10
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц Майнц
0
3
1.43 4.90 7.20
Видео
Окончен
Шальке 04 Шальке 04
Байер Л Байер Л
0
3
3.85 3.70 1.96
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Боруссия Д Боруссия Д
4
2
1.50 5.20 5.60
Видео
02.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
2.17 3.60 3.35
Видео
02.04.23 в 18:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
20:45 · Германия. Бундеслига
У Азмуна голевое действие в четырёх последних матчах за «Байер» из пяти
20:19 · Германия. Бундеслига
На матче «Шальке» умер болельщик
19:49 · Германия. Бундеслига
Гол дня в дебютном матче Тухеля: Упамекано забил «Боруссии» со своей половины поля
19:31 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Локомотива» может получить работу в Бундеслиге
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
18:34 · Германия. Бундеслига
Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»
18:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» не смог дожать «Герту»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»
18:25 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»
13:11 · Германия. Бундеслига
Дест не хочет переходить в «Унион» Берлин
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продаст Забитцера, если получит подходящее предложение»
12:18 · Германия. Бундеслига
Лам отреагировал на увольнение Нагельсманна из «Баварии»
12:09 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани выбрал между «Баварией», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем