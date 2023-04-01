«Бавария» без проблем разобрала дортмундскую «Боруссию» в первом матче Томаса Тухеля

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграли в рамках чемпионата Германии. Встреча 26-го тура Бундеслиги состоялась 1 апреля на стадионе «Альянс Арена».

Первый матч Тухеля у руля «Баварии» и сразу битва с лидером сезона, а по совместительству и бывшим клубом Томаса. Дортмундская «Боруссия» приехала защищать лидерство, но сразу было понятно, что устоять на «Альянс Арене» будет сложно. «Бавария» максимально мотивирована, подпитана энергией нового тренера и с пустым лазаретом. Нойер и Эрнандес вылетевшие давно и надолго, уже погоду не делают.

Тухель удивил, оставив на скамейке запасных Мусиалу, Мане, Гнабри и Канселу. Эдин Терзич обошёлся без сюрпризов, как, собственно, и его команда. Ожидалось, что «шмелям» будет сложно выстоять под мюнхенским прессом. Так в итоге и случилось, причём в промышленных масштабах. «Бавария» доминировала, была на голову сильнее и уже к 23-й минуте оформила разгром. Хотя могла забивать даже больше трёх.

Запустила процесс уничтожения ошибка Кобеля. Упамекано со своей половины поля забросил на ход Сане, первым к мячу успел голкипер, но махнул ногой мимо него. Лерой спокойно сопроводил мяч, катившийся в сетку, и записал гол на счёт защитника – 1:0. Далее заговорил Томас Мюллер, шикарно освобождавшийся от опеки. Два рывка в свободные зоны – два гола за шесть минут.

Сначала Мюллер прибежал замыкать дальнюю штангу после скидки Де Лигта. Маттейс выиграл воздух на угловом и стал ассистентом – 2:0. А затем Томас сыграл на добивании после неприятного удара Сане, опять же никто за Мюллером не поспел, а тот просто дослал мяч в ворота с двух метров – 3:0. Собственно, тут всё стало ясно. У «Баварии» были ещё опасные удары Кингсли Комана, но даже мюнхенцы не проявляли достаточного рвения. Гости же вовсе были раздавлены.

Слегка проснулась «Бавария» на 50-й минуте и этого хватило для четвёртого гола, забитого после шикарной комбинации. Сане простреливает справа, а Мюллер, просивший передачу, эффектно пропускает мяч между ног, и набежавший Коман завершает действо мощнейшим ударом – 4:0. «Бавария» делал всё, что хотела, полностью контролировала ситуацию и переигрывала соперника, но в концовке чуть расслабилась и не обошлось без гола престижа.

Гнабри не попал в игру, зато попал по ногам Беллингему в своей штрафной площади, а Эмре Джан реализовал пенальти, слегка подсластив пилюлю для «шмелей» - 4:1. А на 90-й минуте ещё и Мален отметился точным ударом в угол, воспользовавшись передачей Геррейру - 4:2. Счёт уже не разгромный, но победа «Баварии» в главном матче Бундеслиги всё равно безоговорочная. Мюнхен ударно начинает под руководством Томаса Тухеля и тут же возвращает себе лидерство.