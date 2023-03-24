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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель хотел получить работу в Англии, пока на него не вышла «Бавария»

24 Марта 2023 • 21:09 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель планировал возглавить клуб Английской премьер-лиги.

В сентябре немецкий специалист был уволен с должности рулевого лондонского «Челси», после чего оставался без работы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Тухеля была Англия, однако после предложения от «Баварии» наставник сразу передумал, докладывает журналист Филипп Кесслер. Отмечается, что в Мюнхене у Тухеля есть дом, также там живут его дочери, что сыграло важную роль.

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Свою первую тренировку он проведёт уже на новой неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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