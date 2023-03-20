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«Астон Вилла» хочет вернуть Абрахама, «Рома» просит 40 миллионов евро

20 Марта 2023 • 13:49 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
01.04 19:30

«Астон Вилла» хотела бы вернуть в состав своего бывшего нападающего Тэмми Абрахама, который в данный момент проводит свой второй сезон за «Рому». По информации от Calciomercato, англичанин является одной из главных целей «вилланов» на летнее трансферное окно.

Источник также сообщает, что «Рома» будет готова отпустить своего нападающего за 40 миллионов евро – именно эту сумму итальянцы заплатили за Абрахама летом 2021 года, когда покупали игрока у лондонского «Челси».

Абрахам в этом сезоне отметился всего шестью голами в Серии А. За «Астон Виллу» игрок выступал в кампании 2018/19 на правах аренды, когда команда ещё играла в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Астон Вилла Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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