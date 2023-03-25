Мудрик: «Часто шутим с Зинченко по поводу того, какого цвета Лондон»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своих взаимоотношениях с защитником «Арсенала» Александром Зинченко.

«Он очень сильно мне помог. У меня с ним прекрасные отношения. Мы часто шутим о «Арсенале» и «Челси» и о том, какого цвета Лондон. Мне нравится этот парень, он очень забавный и добрый. Мы всегда общаемся в позитивном ключе», – заявил Мудрик в интервью Sky Sports.

Напомним, Мудрик в январе мог перейти в «Арсенал», но трансфер в итоге провернул «Челси». На счету Михаила одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Сам Зинченко вчера в интервью заявил, что сожалеет о сорвавшемся переходе Мудрика в «Арсенал».