Артета одержал 100-ю победу у руля «Арсенала»

В матче двадцать девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» съездил в гости к «Арсеналу», лидеру турнирной таблицы, где крупно проиграл со счетом 1:4.

Как оказалось, эта победа стала сотой у руля лондонского клуба для испанского наставника Микеля Артеты, с учетом всех турниров, в которых за все это время участвовал его клуб.

Напомним, что Микель Артета возглавил «Арсенал» в 2019 году, а до этого он ходил в ассистентах у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В прошлом выступал за «Арсенал» - с 2011 по 2016 год.

В следующем туре «Арсеналу» предстоит выездной матч против «Ливерпуля».