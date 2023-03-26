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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» заинтересовался Лавией слухи

26 Марта 2023 • 06:31 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Опорник «Саутгемптона» Ромео Лавиа стал интересен ещё одному топ-клубу Анлийской премьер-лиги – столичному «Арсеналу». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях. Тем не менее, «канониры» по-прежнему настроены на приобретение его коллеги по амплуа из мощного «Брайтона» Роберто де Дзерби – эквадорца Мойзеса Кайседо.

Напомним, что 19-летний полузащитник молодёжного состава «Манчестер Сити» перебрался в стан «святых» недавно – прошлым летом. Однако уже успел себя неплохо показать в клубе с последнего места АПЛ, сыграв в команде 24 матча во всех турнирах и отличившись в них голом и ассистом.

Сыграть Лавиа, кстати, может не только на месте опорного полузащитника, но и в центре обороны.

Ранее мы сообщали об интересе к воспитаннику «горожан» от «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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