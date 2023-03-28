Габриэль дос Сантос: «Сака очень силён на дриблинге»

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос оценил выступления своего одноклубника Букайо Саки в нынешнем сезоне.

«Он переживает лучший момент в карьере, Букайо невероятно хорош. Играть против него на тренировках – не самое приятное занятие. Сака очень силён на дриблинге один в один. Букайо вносит огромный вклад в выступления команды в нынешнем сезоне», – цитирует Габриэля Afc Stuff.

Сака в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 12 голами и 10 результативными передачами. Это уже лучший показатель в карьере 21-летнего футболиста.