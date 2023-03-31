Артету признали лучшим тренером марта в АПЛ

Рулевой «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге. В уходящем месяце «канониры» провели в чемпионате четыре матча. В них команда Артеты обыграла «Эвертон» (4:0), «Борнмут» (3:2), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:1).

На текущий момент «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, опережая второй «Манчестер Сити» на восемь зачётных баллов. При этом лондонцы провели на игру больше. «Канониры» могут стать чемпионами Англии впервые с 2004 года.

Ближайший матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт в субботу, 1 апреля. Команда Микеля Артеты будет принимать «Лидс».