Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артету признали лучшим тренером марта в АПЛ

31 Марта 2023 • 14:57 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Рулевой «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге. В уходящем месяце «канониры» провели в чемпионате четыре матча. В них команда Артеты обыграла «Эвертон» (4:0), «Борнмут» (3:2), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (4:1).

На текущий момент «Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, опережая второй «Манчестер Сити» на восемь зачётных баллов. При этом лондонцы провели на игру больше. «Канониры» могут стать чемпионами Англии впервые с 2004 года.

Ближайший матч чемпионата Англии «Арсенал» проведёт в субботу, 1 апреля. Команда Микеля Артеты будет принимать «Лидс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.66 4.20 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2.48 3.35 2.95
Видео
01.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1.35 5.40 8.40
Видео
01.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
1.70 4.00 5.00
Видео
01.04.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.80 3.25 2.65
Видео
01.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.75 3.45 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
15:47 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил на вопрос о граффити с украинцем Зинченко
15:44 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Маунту приходится тяжело на фоне травм и слухов об уходе»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Это был шок»: Тухель вспомнил об увольнении из «Челси»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Шоу согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт
14:57 · Англия. Премьер-лига
Артету признали лучшим тренером марта в АПЛ
14:06 · Англия. Премьер-лига
Сака - лучший игрок марта в АПЛ
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 70 млн евро
12:53 · Англия. Премьер-лига
Стюарт Пирс: «Люди недооценивают Уокера»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Уволенный из «Тоттенхэма» Конте определился с планами на будущее 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Хочу продолжать играть до 40 лет»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Хотел бы снова поработать с Тухелем»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Было нелегко отказывать «Баварии», но я всегда хотел играть за границей»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на игрока леверкузенского «Байера»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» надеется, что Салиба восстановится к матчу с «Ливерпулем» 1
Все новости
Рекомендуем