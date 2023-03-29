«Арсенал» может продать Балогуна летом

Лондонский «Арсенал» вполне может расстаться со своим нападающим Фоларином Балогуном грядущим летом. Напомним, в нынешнем сезоне англичанин выступает в аренде за французский «Реймс», где является одним из лучших бомбардиров Лиги 1 с 17 забитыми голами в 27 матчах.

По информации от журналиста Саймона Коллингза, «Арсенал» в конце сезона обсудит с Балогуном его дальнейшее будущее. Главный тренер Микель Артета не против оставить игрока в команде, но только в роли запасного. Фоларин хочет получать регулярную практику, что может подтолкнуть руководство к полноценной продаже. Тем более, на 21-летнего форварда есть большой спрос.