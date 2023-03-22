Жезус: «Впереди самая приятная часть сезона»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус поделился мыслями о предстоящих матчах команды.

«Канониры» ушли на международный перерыв лидерами Английской премьер-лиги – отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет восемь очков при одном матче в запасе у «горожан».

«На мой взгляд, настала самая приятная часть сезона – время решающих матчей, в которых всё будет решаться. Мы должны продемонстрировать сплочённость, играть в свой футбол и по возможности ничего не менять. Посмотрим, к чему всё это приведёт», – цитируют бразильца английские СМИ.

В следующем матче «Арсенал» примет в родных стенах «Лидс». Поединок пройдёт 1 апреля.