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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус: «Впереди самая приятная часть сезона»

22 Марта 2023 • 22:28 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус поделился мыслями о предстоящих матчах команды.

«Канониры» ушли на международный перерыв лидерами Английской премьер-лиги – отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет восемь очков при одном матче в запасе у «горожан».

«На мой взгляд, настала самая приятная часть сезона – время решающих матчей, в которых всё будет решаться. Мы должны  продемонстрировать сплочённость, играть в свой футбол и по возможности ничего не менять. Посмотрим, к чему всё это приведёт», – цитируют бразильца английские СМИ.

В следующем матче «Арсенал» примет в родных стенах «Лидс». Поединок пройдёт 1 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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