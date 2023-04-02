Артета прокомментировал свою сотую победу с «Арсеналом»

В матче двадцать девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» крупно обыграл «Лидс», забив тому четыре мяча. Эта победа, как оказалось, стала сотой для Микеля Артеты в качестве наставника «Арсенала». Испанский специалист удивился, когда ему сообщили об этом.

- Что? Сотая победа? Я и не знал. Красивое число, и теперь пора штурмовать новые вершины, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.

Новой вершиной может стать сто первая победа - ведь это может случиться уже в следующей игре, против «Ливерпуля». Она состоится девятого апреля, в следующее воскресенье.