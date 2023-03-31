Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба интересен «Пари Сен-Жермен».

22-летний футболист уверенно проводит свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге, благодаря чему уже обратил на себя внимание различных топ-клубов. Интерес со стороны также привлекает и истекающий в 2024 году контракт француза с «Арсеналом». По информации Caught Offside, за ситуацией следит «ПСЖ», готовый начать работу над трансфером, если возникнет возможность.

Вильям Салиба неоднократно признавался, что хотел бы остаться в «Арсенале». Стороны продолжают переговоры по новому контракту. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 55 млн евро.