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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Булыкин затруднился выделить лучшего россиянина в истории АПЛ

29 Марта 2023 • 18:58 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Российский эксперт мира футбола Дмитрий Булыкин рассказал, что не знает, какого российского игрока он считает лучшим в истории АПЛ.

«Мне сложно ответить на этот вопрос, мне запомнились Андрей Аршавин и Роман Павлюченко, Алексей Смертин, Павел Погребняк. Я бы не стал никого выделять», - заключил Булыкин для «Газеты.Ру», добавив, что все россияне, игравшие в АПЛ, играли в самой лучшей лиге мира и игра в ней на протяжении нескольких сезонов заслуживает большого уважения.

Сегодня днём Премьер-лига выпустила видеоролик, в котором показала лучшие голы от представителей 103-х стран. Однако россиян там, к сожалению, не оказалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Алексей Смертин Дмитрий Булыкин Павел Погребняк
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