Ремзи: «Арсенал» до сих пор является большой частью моей жизни»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Ремзи надеется, что команда сможет выиграть Английскую премьер-лигу в нынешнем сезоне. Подопечные Микеля Артеты к сегодняшнему дню оторвались от второго места на 8 очков.

«Арсенал» до сих пор является большой частью моей жизни. Я провёл в этой команде 10-11 лет. Очень надеюсь, что команда сможет выиграть Английскую премьер-лигу. Я всё ещё знаю многих игроков и членов тренерского штаба. Фанаты заслужили крупный трофей», – заявил Ремзи на пресс-конференции сборной Уэльса.

В нынешнем сезоне Ремзи выступает за французскую «Ниццу». На счету футболиста гол и результативная передача в этом розыгрыше Лиги 1.