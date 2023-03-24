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Эдегор — про Артету: «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным»

24 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился впечатлениями от работы под руководством испанского тренера Микеля Артеты.

По словам норвежского футболиста, Артета много внимания уделяет деталям. Эдегор считает, что такой подход к тренировочному процессу приносит результат.

«Мы обсуждаем множество мелочей, смотрим видео после каждой игры. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, с людьми, которые видят футбол таким образом», — приводит слова Эдегора TV2.

После 28 туров текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на восемь очков. Однако отметим, что «канониры» провели на одну игру больше «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор
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