Хаверц – об уходе Жоржиньо: «В жизни всё быстро меняется»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал, как отреагировал на уход бывшего вице-капитана команды Жоржиньо в лондонский «Арсенал». Напомним, итальянец покинул «Стэмфорд Бридж» в конце января.

«Я провёл с Жоржиньо два с половиной года. Он изменился рядом со мной, мне нравилось, что он находится со мной в одной команде. Однажды он мне позвонил и сказал, что уходит. Я не мог в это поверить, но в жизни всё быстро меняется», – заявил Хаверц в интервью The Guardian.

Жоржиньо в конце сезона может выиграть Английскую премьер-лигу с «Арсеналом». Команда лидирует в турнирной таблице с отрывом в 8 очков.