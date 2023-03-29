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Хаверц – об уходе Жоржиньо: «В жизни всё быстро меняется»

29 Марта 2023 • 12:38 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал, как отреагировал на уход бывшего вице-капитана команды Жоржиньо в лондонский «Арсенал». Напомним, итальянец покинул «Стэмфорд Бридж» в конце января.

«Я провёл с Жоржиньо два с половиной года. Он изменился рядом со мной, мне нравилось, что он находится со мной в одной команде. Однажды он мне позвонил и сказал, что уходит. Я не мог в это поверить, но в жизни всё быстро меняется», – заявил Хаверц в интервью The Guardian.

Жоржиньо в конце сезона может выиграть Английскую премьер-лигу с «Арсеналом». Команда лидирует в турнирной таблице с отрывом в 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Жоржиньо Кай Хаверц
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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