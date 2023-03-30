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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маккенни летом может оказаться в другом клубе из АПЛ

30 Марта 2023 • 11:42 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Полузащитник «Лидса» Уэстон Маккенни в следующем сезоне может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Дина Джонса, за ситуацией с будущим футболиста активно следит «Астон Вилла».

Напомним, что за «Лидс» Маккенни в данный момент выступает на правах аренды. Американец до сих пор принадлежит туринскому «Ювентусу». Если «павлинам» не удастся заключить сделку на постоянной основе, игрока постарается заполучить «Астон Вилла».

Маккенни ранее заявил, что очень рад выступать в Английской премьер-лиге. Полузащитник провёл уже 8 матчей в новом для себя чемпионате, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Астон Вилла Уэстон Маккенни
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