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«Арсенал» легко разгромил «Лидс» и сохранил преимущество над «Манчестер Сити»

01 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать
Арсенал
4:1
Лидс
окончен

«Арсенал» без серьёзных проблем набрал очередные три очка. К перерыву «канониры» вели с минимальным преимуществом, но в итоге разгромили «Лидс».

Протокол игры  
Арсенал4:1Лидс
(1:0) Жезус Габриэл35'  
(2:0) Уайт Бен47'  
(3:0) Жезус Габриэл55'  
  76'Кристенсен Расмус (3:1)
(4:1) Джака Гранит84'  
Рамсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос СантосЗинченко Александр 86' (Тирни Киран ( 86') Эдегор Мартин 85' (Смит-Роу Эмил ( 85') Парти Томас 60' (Жоржиньо II ( 60') Джака Гранит 86' (Виейра Фабиу ( 86') Троссар ЛеандроЖезус Габриэл 60' (Сака Букайо ( 60') Мартинелли Габриэл
Запасные: Нелсон РайсКивёр ЯкубТёрнер МэттУолтерс Реуэл
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох Робин  45' 74' (Рюттер Жоржиньо ( 74') Стрёйк ПаскальФирпо ЖуниорКристенсен РасмусРока МаркХаррисон Джек 85' (Бэмфорд Патрик ( 85'  90') Синистерра Луис 65' (Маккенни Уэстон ( 65') Ааронсон Бренден 65' (Морено Родриго ( 65') Саммервилл Крисенсио 74' (Купер Лиам ( 74')
Запасные: Роблес ЖоэльГринвуд СэмГрэй АрчиГиаби Дарко
01 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

«Арсенал» выходил на поле в матче с «Лидсом», уже зная, что «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем» набрал три очка. Таким образом, «канонирам» была необходима победа, чтобы вновь оторваться от преследователя. Однако «Лидсу» также надо было выигрывать, ведь перед стартом очередного тура «павлины» всего на три очка опережали «Вест Хэм» и «Борнмут», которые занимали места в зоне вылета.

Именно гости уже в дебюте матча едва не открыли счёт. После атаки правым флангом Саммерсвилл бил с линии штрафной, но Рамсдейл спас свою команду. «Арсенал» в ответ также пытался идти вперёд, но «Лидс» оборонялся довольно уверенно. Правда, лондонцы тоже могли быстро забить. Джака слева навесил на голову Жезусу, но тот с линии вратарской пробил выше цели.

«Арсенал» продолжал владеть преимуществом, но извлечь из этого ничего не мог. Оборона «Лидса» и вратарь Мелье спокойно справлялись со всем давлением «канониров». Более того, в одной из ответных вылазок гости едва не открыли счёт. Саммерсвилл сделал передачу на левый край штрафной, откуда Харрисон мощно пальнул, но Рамсдейл спас.

Буквально в ответной атаке «Арсенал» заработал пенальти. Жезус с левого края ворвался в штрафную за счёт дриблинга, где был сбит Эйлингом неудачным подкатом. Пенальти хотел пробить Эдегор, но пострадавший бразилец забрал мяч себе. Жезус пробил по центру, в то время ка Мелье прыгнул в угол, так что счёт был открыт.

«Лидс» пытался тут же прибавить, но вместо этого едва не пропустил. Мелье вышел далеко за пределы штрафной, но выбил мяч недалеко. Мартинелли бил по пустым воротам, но Эйлинг успел вернуться и спас гостей от второго пропущенного гола. На перерыв «Арсенал» ушёл в итоге с минимальным преимуществом.

Второй тайм начался со второго гола в исполнении «канониров». Мартинелли на левом фланге обыграл всё того же Эйлинга, усадив опекуна, и прострелил на дальнюю штангу, где передачу замкнул Уайт. Интересно, что для защитника это уже второй гол в последних четырёх турах.

«Арсенал» продолжал контролировать игру, владеть инициативой и вскоре забил вновь. Жезус сделал передачу на Троссара в правую зону штрафной, бельгиец чуть придержал мяч и прострелил в центр, куда успел прибежать бразилец и в падении оформил дубль. Почти тут же «канониры» могли отличиться и в четвёртый раз. После навеса Троссара с углового Мартинелли пробил, но в этот раз Мелье спас ворота.

«Лидс» огрызнулся контратакой лишь в середине второго тайма. Рока получил мяч справа в штрафной и пробил, но Рамсдейл в прыжке вновь спас ворота. «Арсенал» после этого пытался играть в контроль и немного сбавить ход матча. Однако «Лидс» своего всё же добился и сократил отставание. Харрсион слева сделал пас в район одиннадцатиметровой отметки, от Зинченко мяч отлетел в полукруг перед штрафной, откуда Кристенсен плотным ударом уложил футбольный снаряд в левый нижний угол.

Ответ от «Арсенала» случился через несколько минут. Эдегор с правого края вырезал диагональ точно на голову Джаке, который пробил точно в нижний угол. Мелье даже не шелохнулся.

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Таким образом, «канониры» набрали очередные три очка и восстановили своё преимущество над «Манчестер Сити» в таблице по очкам. В следующем туре «Арсенал» в воскресенье сыграет против «Ливерпуля». «Лидс» же уже во вторник в перенесённом матче сразится с «Ноттингем Форест».

Роман Андреев

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