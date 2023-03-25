В лондонском «Арсенале» опасаются, что «канонирам» придётся заплатить за расторжение действующего соглашения полузащитнику Николя Пепе. Об этом в соцсетях сообщает журналист Марк Ирвин.

Дело в том, что «Ницца», за которую сейчас в рамках арендного соглашения выступает Пепе, выражает интерес к тому, чтобы сохранить игрока в клубе и на будущий сезон. Однако деньги за трансфер клуб с Лазурного Берега платить лондонцам не собирается. Сам Пепе ранее также заявлял, что хотел бы остаться в стане нынешнего французского клуба, так как его игра за «Арсенал» на протяжении нескольких лет не вызывала доверия.

Отметим, что контракт Николя Пепе с «Арсеналом» действует до середины 2024 года.