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Агент Жоржиньо: «Когда клиент переходил в «Арсенал», им не интересовались итальянские клубы»

24 Марта 2023 • 11:40 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Жоао Сантос, агент полузащитника «Арсенала» Жоржиньо, объяснил, почему его клиент не вернулся в Серию А. Напомним, в январе игрок сборной Италии покинул лондонский «Челси» и присоединился к «канонирам».

«Когда клиент переходил в «Арсенал», им не интересовались итальянские клубы. Так совпало, что в этот момент игрок подобного профиля не был востребован в Серии А. Тем не менее, у Жоржиньо такой набор характеристик, что он может заиграть где угодно», – цитирует агента Sport Witness.

Жоржиньо в нынешнем сезоне отметился двумя голами в АПЛ. Оба мяча были забиты в составе «Челси» с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жоржиньо
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