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Сака – первый игрок в сезоне АПЛ с 10 голами и 10 ассистами

19 Марта 2023 • 21:12 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Молодая звезда лондонского «Арсенала» Букайо Сака – первый игрок в текущем сезоне АПЛ, у которого в активе как минимум 10 голов и 10 ассистов.

Напомним, что сегодня вечером «канониры» одержали разгромную победу в АПЛ над кризисным «Кристал Пэлас» - 4:1. На счету Саки в минувшей игре – два забитых гола и один ассист.

А всего у молодого англичанина в текущем сезоне 13 голов и 10 ассистов, все голевые действия, за исключением одного гола в Лиге Европы – оформлены им в рамках Английской премьер-лиги.

Отметим, что после сегодняшнего успеха «канониры» временно оторвались в турнирной таблице АПЛ от «Манчестер Сити» на восемь очков, но у «горожан» впереди игра в запасе.

Кстати, последним игроком «Арсенала», которому удавалось выбить 10 и более голов и передач за сезон в АПЛ, был Алексис Санчес в сезоне-2016/17.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Апл Букайо Сака
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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