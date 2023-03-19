Сака – первый игрок в сезоне АПЛ с 10 голами и 10 ассистами

Молодая звезда лондонского «Арсенала» Букайо Сака – первый игрок в текущем сезоне АПЛ, у которого в активе как минимум 10 голов и 10 ассистов.

Напомним, что сегодня вечером «канониры» одержали разгромную победу в АПЛ над кризисным «Кристал Пэлас» - 4:1. На счету Саки в минувшей игре – два забитых гола и один ассист.

А всего у молодого англичанина в текущем сезоне 13 голов и 10 ассистов, все голевые действия, за исключением одного гола в Лиге Европы – оформлены им в рамках Английской премьер-лиги.

Отметим, что после сегодняшнего успеха «канониры» временно оторвались в турнирной таблице АПЛ от «Манчестер Сити» на восемь очков, но у «горожан» впереди игра в запасе.

Кстати, последним игроком «Арсенала», которому удавалось выбить 10 и более голов и передач за сезон в АПЛ, был Алексис Санчес в сезоне-2016/17.