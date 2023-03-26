Сака: «Жезус и Зинченко привнесли в «Арсенал» менталитет победителей»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался о Габриэле Жезусе и Александре Зинченко.

Оба футболиста пополнили ряды «канониров» летом прошлого года, перебравшись из «Манчестер Сити».

«Жезус и Зинченко уже выигрывали Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити», и они привнесли в нашу команду менталитет победителей. У них есть необходимый опыт, поэтому в трудные моменты они способны подбодрить всех остальных игроков «Арсенала», – приводит журналист Роб Дрейпер слова Саки.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 69 набранными очками. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку, имея в своём активе 61 балл после 27 игр.