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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака: «Жезус и Зинченко привнесли в «Арсенал» менталитет победителей»

26 Марта 2023 • 01:50 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался о Габриэле Жезусе и Александре Зинченко.

Оба футболиста пополнили ряды «канониров» летом прошлого года, перебравшись из «Манчестер Сити».

«Жезус и Зинченко уже выигрывали Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити», и они привнесли в нашу команду менталитет победителей. У них есть необходимый опыт, поэтому в трудные моменты они способны подбодрить всех остальных игроков «Арсенала», – приводит журналист Роб Дрейпер слова Саки.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 69 набранными очками. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку, имея в своём активе 61 балл после 27 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэль Жезус Букайо Сака
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