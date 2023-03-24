Озил: «После ухода Венгера для меня многое изменилось в «Арсенале»

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил свою карьеру в стане «канониров». Напомним, в составе лондонской команды турок четырежды побеждал в Кубке Англии.

«Первый год в «Арсенале» сложился замечательно. У нас были великолепные игры, а также отличный тренер в лице Арсена Венгера. После его ухода всё изменилось, но я не буду сейчас подливать масло в огонь новыми высказываниями», – цитирует Озила Afc Stuff.

На днях Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист объяснил своё решение усталостью на фоне постоянных травм. Последним клубом Месута был «Истанбул Башакшехир»