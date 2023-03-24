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Озил: «После ухода Венгера для меня многое изменилось в «Арсенале»

24 Марта 2023 • 14:35 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил свою карьеру в стане «канониров». Напомним, в составе лондонской команды турок четырежды побеждал в Кубке Англии.

«Первый год в «Арсенале» сложился замечательно. У нас были великолепные игры, а также отличный тренер в лице Арсена Венгера. После его ухода всё изменилось, но я не буду сейчас подливать масло в огонь новыми высказываниями», – цитирует Озила Afc Stuff.

На днях Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. Футболист объяснил своё решение усталостью на фоне постоянных травм. Последним клубом Месута был «Истанбул Башакшехир»

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Месут Озил
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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