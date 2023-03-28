Защитник «Арсенала» Габриэль сравнил себя с Тьяго Силвой

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос сравнил себя с Тьяго Силвой из лондонского «Челси». Напомним, оба футболиста начали выступать за свои нынешние команды с лета 2020 года, перейдя из чемпионата Франции.

«Я или Тьяго Силва? Он находится на совершенно другом уровне, обладает невероятным качеством. Мне очень нравится Тьяго. Я раньше играл вместе с Давидом Луисом, но Силва сейчас более стабилен. Он играет много матчей и продолжает успешно выступать в Английской премьер-лиге даже в 38 лет», – цитирует дос Сантоса Afc Stuff.

В данный момент Силва восстанавливается после травмы, которую получил в матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ.