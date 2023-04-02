Хави Грасия: «Думаю, что наш первый тайм был лучше»

В матче двадцать девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» съездил в гости к «Арсеналу», лидеру турнирной таблицы, и благополучно проиграл со счетом 1:4. Хави Грасия, который возглавил клуб в феврале, считает, что его команда лучше действовала в первом тайме.

- Я думаю, что в первом тайме мы были лучше, а во втором нас подкосил быстрый гол. Игра изменилась, мои игроки пытались вернуться, но не получилось. Жаловаться некогда, потому что через три дня у нас новый матч, против «Ноттингем Форест». Мы уже думаем о нем, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.