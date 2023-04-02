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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави Грасия: «Думаю, что наш первый тайм был лучше»

02 Апреля 2023 • 03:49 Комментировать
Арсенал
4:1
Лидс
окончен

В матче двадцать девятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» съездил в гости к «Арсеналу», лидеру турнирной таблицы, и благополучно проиграл со счетом 1:4. Хави Грасия, который возглавил клуб в феврале, считает, что его команда лучше действовала в первом тайме.

- Я думаю, что в первом тайме мы были лучше, а во втором нас подкосил быстрый гол. Игра изменилась, мои игроки пытались вернуться, но не получилось. Жаловаться некогда, потому что через три дня у нас новый матч, против «Ноттингем Форест». Мы уже думаем о нем, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Арсенал Лондон Хави Грасия
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