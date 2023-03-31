Сака - лучший игрок марта в АПЛ

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги по итогам марта. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В уходящем месяце Сака принял участие в четырёх матчах «Арсенала» в чемпионате Англии. 21-летний футболист отметился тремя голами и двумя результативными передачами на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая второй «Манчестер Сити» на восемь очков и сыграв при этом на игру больше. Ближайший матч команда Микеля Артеты проведёт 1 апреля – против «Лидса» на своём поле.