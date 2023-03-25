Балогун – о своём будущем в «Арсенале»: «Я не уверен»

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий на правах аренды в «Реймсе», вновь высказался о своём будущем.

21-летний игрок проводит сверхуспешный сезон – в его активе 17 голов в 27 поединках текущего розыгрыша французской Лиги 1. Летом англичанин должен вернуться в «Арсенал», однако неясно, будет ли он выступать за «канониров».

«Я не знаю, что произойдёт в будущем, я не уверен на этот счёт. Многое может измениться, в футболе случается всякое. Посмотрим, что произойдёт летом», – приводит журналист Мэтт Спайро слова форварда.

Соглашение Балогуна с «Арсеналом» рассчитано до июня 2025 года.