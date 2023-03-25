Зинченко: «К сожалению, Мудрик не стал игроком «Арсенала», но это жизнь»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал сорвавшийся переход Михаила Мудрика в стан «канониров». Напомним, в конечном итоге украинец подписал 8-летний контракт с другим лондонским клубом – «Челси».

«Я сказал ему, что всё уже в прошлом. Не важно, чего хотел он и другие люди. Теперь Мудрик игрок «Челси» и имеет с клубом долгосрочный контракт. У него есть один путь – только вперёд. К сожалению, Мудрик не стал игроком «Арсенала», но это жизнь», – цитирует Зинченко Daily Mail.

Мудрик в своих первых матчах за «Челси» отметился всего одной результативной передачей. Михаил ранее был готов перейти в «Арсенал», но «канониры» не смогли удовлетворить финансовые требования «Шахтёра».