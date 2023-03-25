Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко: «К сожалению, Мудрик не стал игроком «Арсенала», но это жизнь»

25 Марта 2023 • 10:55 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал сорвавшийся переход Михаила Мудрика в стан «канониров». Напомним, в конечном итоге украинец подписал 8-летний контракт с другим лондонским клубом – «Челси».

«Я сказал ему, что всё уже в прошлом. Не важно, чего хотел он и другие люди. Теперь Мудрик игрок «Челси» и имеет с клубом долгосрочный контракт.  У него есть один путь – только вперёд. К сожалению, Мудрик не стал игроком «Арсенала», но это жизнь», – цитирует Зинченко Daily Mail.

Мудрик в своих первых матчах за «Челси» отметился всего одной результативной передачей. Михаил ранее был готов перейти в «Арсенал», но «канониры» не смогли удовлетворить финансовые требования «Шахтёра».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Александр Зинченко Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Ньюкасл» поспорят за 19-летнего бразильца
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Нидерландах
10:55 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «К сожалению, Мудрик не стал игроком «Арсенала», но это жизнь»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Названа новая трансферная цель «Ливерпуля»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Марсьялю
09:21 · Англия. Премьер-лига
Названы два нападающих, которые могут перейти в «Барселону»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Ротань - о Мудрике: «Через несколько месяцев он выйдет на ведущие роли в АПЛ»
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего «Зальцбурга»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» может усилить «Ливерпуль»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться вингером «Милана»
08:47 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» опасаются, что клубу придётся заплатить за расторжение контракта Пепе слухи
08:14 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» интересуются Ковачичем слухи
06:39 · Англия. Премьер-лига
Отец Холанна заявил, что форвард вряд ли восстановится к матчу АПЛ с «Ливерпулем»
02:55 · Англия. Премьер-лига
АПЛ или Ла Лига: Варан рассказал, какой чемпионат сложнее
00:33 · Англия. Премьер-лига
Салах стал седьмым игроком, забившим 50 и более голов за африканскую сборную
Все новости
Рекомендуем