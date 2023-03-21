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«Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на молодую звезду «Аталанты» слухи

21 Марта 2023 • 22:37 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Английские клубы Премьер-лиги «Арсенал» и «Ньюкасл» внимательно следят за молодым игроком бергамасков Расмусом Хёйлунном и, вероятно, предпримут попытки подписать 21-летнего футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, «канониры» могут предложить «Аталанте» за датчанина 50 млн евро.

Текущий сезон стал для Хёйлунна первым в Италии. В нём он сыграл 25 матчей во всех итальянских турнирах, в которых восемь раз забил и два раза ассистировал партнёрам.

Играет молодой футболист на позиции центрфорварда. Ранее мы сообщали об интересе к датчанину со стороны другого именитого клуба – туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аталанта Арсенал Лондон Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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