Английские клубы Премьер-лиги «Арсенал» и «Ньюкасл» внимательно следят за молодым игроком бергамасков Расмусом Хёйлунном и, вероятно, предпримут попытки подписать 21-летнего футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, «канониры» могут предложить «Аталанте» за датчанина 50 млн евро.

Текущий сезон стал для Хёйлунна первым в Италии. В нём он сыграл 25 матчей во всех итальянских турнирах, в которых восемь раз забил и два раза ассистировал партнёрам.

Играет молодой футболист на позиции центрфорварда. Ранее мы сообщали об интересе к датчанину со стороны другого именитого клуба – туринского «Ювентуса».