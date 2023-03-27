Зинченко: «Сака сейчас просто в огне»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился впечатлениями от нынешней формы своего одноклубника Букайо Саки. Напомним, во вчерашнем матче между сборными Англии и Украины в рамках отбора к Евро-2024, Сака отметился голом и ассистом.

«Сака сейчас просто в огне, желаю ему оставаться в такой же форме вплоть до конца сезона. Как я уже говорил ранее, на футбольном поле нет никаких друзей. К сожалению, он выиграл сегодня, но я постараюсь взять реванш в следующем матче», – цитирует Зинченко Hayters TV.

Напомним, Сака в этом розыгрыше АПЛ отметился 12 голами и 10 результативными передачами.