Арсенал - Лидс: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Арсенал» попытается сделать ещё один шаг к чемпионству в матче с «Лидсом», традиционно удобным для себя соперником, который к тому же неважно выглядит в текущем сезоне и только в прошлом туре выбрался из зоны вылета. «Канониры» весьма хороши, игра выстроена и результативна. Тем не менее, три очка еще нужно добыть. Как это получится, посмотрим в 17:00 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.