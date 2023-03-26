«Ювентус» хочет подписать молодого вингера «Лидса»

Нападающий «Лидса» Уилфрид Гнонто попал в сферу интересов «Ювентуса».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб планирует летом расстаться со своим форвардом Мойзе Кином и уже ищет ему замену. Один из главных кандидатов на замену — Гнонто. Источник отмечает, что «Ювентус» уже начал переговоры с представителями 19-летнего итальянца.

В текущем сезоне Гнонто принял участие в 16 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.