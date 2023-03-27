Смит-Роу: «Мне хочется играть как можно больше»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмит Смит-Роу пожаловался на отсутствие игровой практики. В этом сезоне англичанин стал реже выходить на поле в составе команды, которая борется за чемпионский титул АПЛ.

«Мне хочется играть как можно больше, моя команда действительно хорошо выступает, я хочу быть частью этой особенной истории. Я должен быть готовым в том момент, когда понадоблюсь тренеру. Я стараюсь работать настолько тяжело, насколько это возможно», – цитирует Смита-Роу журналист Фабрицио Романо.

Смит-Роу в прошлом сезоне отметился десятью голами и двумя ассистами в чемпионате. Сейчас на счету хавбека всего восемь матчей в АПЛ и одна голевая передача.