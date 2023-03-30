«Арсенал» положил глаз на защитника «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» ближайшим летом постарается подписать центрального защитника каталонской «Барселоны» Эрика Гарсию, который ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити».

По информации от издания Mundo Deportivo, «канониры» действительно изучают возможность приобретения Гарсии. Сам Эрик знаком с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой с тех времён, когда испанец работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Гарсия недоволен количеством игрового времени в нынешнем сезоне. Ранее появились слухи, согласно которым Эрик будет готов покинуть «Барселону» грядущим летом.