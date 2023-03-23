Ньонто объяснил, почему решил покинуть «Интер»

Нападающий «Лидса» Вильфрид Ньонто объяснил своё решение покинуть миланский «Интер» в 2020 году. Отыграв два года в Швейцарии за Цюрих, 19-летний итальянец получил повышение и перебрался в Английскую премьер-лигу.

«Мне нужно было принять решение. Я подумал, что переезд в Швейцарию будет для меня правильным выбором. В итоге всё так и оказалось», – цитирует Ньонто Football Italia.

В нынешнем сезоне Ньонто отметился двумя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Англии. Вильфрид проводит свой дебютный сезон на туманном альбионе.

За миланский «Интер» Ньонто выступал лишь на уровне академии и так и не дебютировал за первую команду.