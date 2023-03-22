Озил – четвёртый по числу ассистов в топ-5 чемпионатах Европы в 21 веке

Сегодня знаменитый немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил официально завершил профессиональную карьеру. Его последним клубом в футбольном пути в качестве игрока стал турецкий «Истанбул Башакшехир».

Как отмечает портал Transfermarkt в своём рейтинге, Озил стал четвёртым игроком в 21 веке по количеству голевых передач, если брать игроков из топ-5 чемпионатов Европы на данный момент. Учитывались и матчи за национальную сборную. У немца набралось 259 ассистов в 652 матчах.

Первое место рейтинга у Лионеля Месси – 1 016 матчей и 390 ассистов, второе – у Томаса Мюллера – 775 матчей и 295 ассистов. На один ассист Озила опередил Криштиану Роналду – у него 1 114 матчей и 260 голевых передач.