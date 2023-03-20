Директор «Брайтона» Барбер: «За 80 миллионов евро «Арсенал» может получить лишь половину Кайседо»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер высказался насчёт предложения, которое лондонский «Арсенал» сделал по трансферу хавбека Мойсеса Кайседо в январское окно.

«За 80 миллионов евро «Арсенал» может получить лишь половину Кайседо. Этих денег недостаточного. Нас забавляет, когда мы читаем в прессе цену на Мойсеса. При этом мы не называли никаких конкретных цифр», – цитирует Барбера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на Кайседо также претендует другой лондонский клуб – «Челси». Нельзя исключать и «Ливерпуль», который тоже может попробовать провернуть сделку.