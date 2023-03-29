В «Арсенале» растёт уверенность в трансфере Райса

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, скорее всего, в конце сезона перейдёт в другую лондонскую команду. Речь идёт об «Арсенале», который с каждым днём всё больше верит в потенциальную сделку. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Натан Коллингз.

Отметим, что у Райса есть контракт с «Вест Хэмом», который истекает летом 2024 года. Это значит, что в грядущее межсезонье у «молотобойцев» будет последняя возможность продать футболиста за солидные деньги.

Напомним, Райс был основным полузащитником сборной Англии на последних двух крупных турнирах. В гонке за хавбеком также участвует «Челси», воспитанником которого Деклан и является.