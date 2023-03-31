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Виейра может получить новую работу в АПЛ

31 Марта 2023 • 23:40 Комментировать
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Лидс
Через 16 ч. 56 мин.

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра интересен «Лидсу».

Французский специалист был уволен из «Кристал Пэлас» 17 марта в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Лидс» также провернул тренерскую перестановку по ходу кампании, назначив Хави Грасию вместо Джесси Марша, однако в клубе не уверены относительно долгосрочного сотрудничества с испанцем. Согласно TalkSPORT, руководство «павлинов» присматривается к кандидатуре Виейра, который может занять должность с начала нового сезона.

Патрик Виейра работал в «Кристал Пэлас» с лета 2021 года. Ранее он возглавлял «Ниццу», «Нью-Йорк Сити» и молодёжные команды «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Патрик Виейра Хави Грасия
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