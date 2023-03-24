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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Жоржиньо: «У клиента есть большая мотивация выиграть АПЛ с «Арсеналом»

24 Марта 2023 • 11:59 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
01.04 17:00

Жоао Сантос, агент хавбека «Арсенала» Жоржиньо, заявил о том, что у игрока есть большая мотивация выиграть чемпионат Англии с «канонирами». Напомним, в составе «Челси» Жоржиньо никогда не побеждал в АПЛ.

«У клиента есть большая мотивация выиграть АПЛ с «Арсеналом». Команде осталось сыграть 10 туров, это будет 10 финалов. Жоржиньо очень давно не побеждал в национальных чемпионатах, поэтому он настроен очень серьёзно», – цитирует агента Sport Witness.

Жоржиньо перебрался в лондонский «Арсенал» в конце января из «Челси», в составе которого ранее выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жоржиньо
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