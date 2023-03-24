Агент Жоржиньо: «У клиента есть большая мотивация выиграть АПЛ с «Арсеналом»

Жоао Сантос, агент хавбека «Арсенала» Жоржиньо, заявил о том, что у игрока есть большая мотивация выиграть чемпионат Англии с «канонирами». Напомним, в составе «Челси» Жоржиньо никогда не побеждал в АПЛ.

«У клиента есть большая мотивация выиграть АПЛ с «Арсеналом». Команде осталось сыграть 10 туров, это будет 10 финалов. Жоржиньо очень давно не побеждал в национальных чемпионатах, поэтому он настроен очень серьёзно», – цитирует агента Sport Witness.

Жоржиньо перебрался в лондонский «Арсенал» в конце января из «Челси», в составе которого ранее выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.