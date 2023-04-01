Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заинтересован в приглашении нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

20-летний игрок не проходит в основной состав «сине-гранатовых», и руководство клуба, вероятно, согласится на продажу, если поступит выгодное предложение. Как сообщает Goal, большим поклонником таланта Фати является рулевой «Арсенала» Артета, мечтающий о подписании испанца. Форвард может стать одной из трансферных целей «канониров» на лето.

Ансу Фати отыграл 38 матчей за «Барселону» в текущем сезоне, шесть раз отметившись голом и трижды ассистировав товарищам по команде. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 млн евро.